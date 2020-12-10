Уфа, , 12:56 — REGNUM Дома отдыха и туристические базы будут работать в новогодние праздники в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров на заседании в рамках Международной недели бизнеса — 2020 в Уфе.

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По его словам, это решение было принято исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, которая характеризуется как стабильная. При этом республиканское здравоохранение готово к более неблагоприятному развитию событий, отметил он.

Хабиров подчеркнул, что эти факторы дали возможность принять решение о том, чтобы людям дать отдохнуть. Сейчас туристические базы и дома отдыха Башкирии работают и будут продолжать работать с соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии было разрешено ресторанам и кафе работать в Новый год круглосуточно, а в новогодние каникулы — до 2:00 часов ночи.

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