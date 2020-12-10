Москва, , 12:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал работу министерств и ведомств в ситуации с ростом цен на продовольствие.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо», — заявил Мишустин 10 декабря на заседании правительства России.

Он отметил, что правительству необходимо принять меры, чтобы сдерживать цены на важные продукты. Он напомнил, что ситуация с ростом цен обсуждалась в правительстве ещё осенью, однако тогда тенденцию объясняли сезонным фактором.

«Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли мер и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк», — оценил работу подчинённых Мишустин.

Премьер-министр дал поручения по исправлению ситуации.