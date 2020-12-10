Москва, , 12:44 — REGNUM Нефтяные цены колебались всю неделю без явной тенденции вниз или вверх. Переварив итоги нового решения ОПЕК+ о квотах, цена марки Brent сформировала сравнительно узкий коридор с границами от $48 до $49.50 за баррель, и пока не делает попыток за эти границы выбиваться. заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Выглядит маловероятным, чтобы картина движений как-то кардинально поменялась 10 или 11 декабря. Наиболее значимый момент случился вечером 9 декабря, когда рынок прогнал котировки за считанные полчаса едва ли не по всей ширине этого коридора вниз, от $49,35 до $48,40 за баррель.

Разовое снижение цены наблюдалось в ответ на публикацию данных от минэнерго США, которые совершенно неожиданно показали недельный прирост запасов сырой нефти на 15,19 млн баррелей, причём при параллельном увеличении запасов бензина четвёртую неделю подряд.

Это была самая заметная прибавка запасов с апреля, когда излишки на пике падения спроса образовывались просто огромные, а сейчас такой прирост выглядел более чем странно на фоне обычных еженедельных цифр максимум в пределах 4 млн баррелей в последние месяцы.

Однако нефтетрейдеры, похоже, не отнесли эту статистику пока на счёт частичных локдаунов в ряде штатов, а посчитали её следствием ударных закупок в начале декабря на случай временного скачка цен на топливо, который мог действительно последовать, если бы ОПЕК+ совсем отказалась бы даже от постепенного повышения квот.

Нефтяной рынок быстро отошёл от этих данных, успокоился, и ценовые качели уже через полтора часа взлетели обратно к $49.3, и с тех пор они колеблются вокруг отметки $49 уже гораздо медленнее и не так размашисто: с амплитудой, не превышающей 30 центов.

Очевидно, риски поступательного и регулярного накопления запасов сырой нефти и бензина инвесторы высокими не считают — при шаге повышения квот добычи всего в 0.5 млн баррелей в сутки, да и то только с февраля.

Рынок, возможно, полагает, что ОПЕК+, совещавшийся несколько дней кряду, на этот раз твёрдо знает, что делает, ожидая постепенного восстановления спроса к весне. Способствует таким ожиданиям и начало вакцинации в Британии, а ближе к Рождеству и в США: это может подвести как бы черту под спадом спроса.

Очевидно, следующий объект внимания нефтяного рынка теперь — данные от Baker Hughes по числу сланцевых буровых установок, которые выйдут вечером 11 декабря.

За последние три месяца их количество увеличилось со 180 до 246, однако в марте их число приближалось к 700, так что увеличение производства всё ещё очень мало и не должно пока всерьёз никого тревожить», — пояснил эксперт.

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