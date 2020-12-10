Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM По итогам января — ноября 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана сократился на 2,8%. Об этом 10 декабря заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на заседании правительства.

По его словам, за отчетный период годовая инфляция составила 7,3%. Министр отметил, что, несмотря на спад экономики, рост в реальном секторе экономики составил 2%. Вместе с тем производство в сфере услуг уменьшилось на 5,9%.

Даленов отметил, что кредитование экономики по сравнению с началом года выросло на 4,2%. Объем кредитования в сфере связи увеличился на 21,2%, в строительстве — на 6,9%, в сельском хозяйстве — на 5,3%, промышленности — на 4,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — ноября 2020 года производство в сфере обрабатывающей промышленности в Казахстане выросло на 3,3%. Производство в сфере автомобилестроения выросло на 52,6%.

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