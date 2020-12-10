Киев, , 12:38 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после карантина «выходного дня» в ноябре в стране зафиксирован «второй пик» безработицы.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде», материал опубликован сегодня, 10 декабря.

«Это негативное влияние (на безработицу) отслеживается по графикам. На начало карантина у нас была 361 тыс. зарегистрированных безработных, сегодня — 420 тыс., еще месяц назад было 396 тыс.», — заявил глава правительства Украины.

По его оценке, влияние карантина выходного дня на ВВП страны в целом было незначительным, но вот влияние на количество рабочих мест — «довольно ощутимое», больше всего пострадали сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест.

«Сейчас мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала (весеннего) карантина. Традиционно влияет и завершение аграрного сезона, люди становятся на регистрацию», — добавил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля Центр экономической стратегии обнародовал исследование, согласно которому безработных в стране, включая т. н. «скрытую безработицу», более 3 млн человек.

В августе предыдущий министр социальной политики Украины (работал в правительстве Владимира Гройсмана) Андрей Рева подтвердил цифру в 3 млн безработных, что составляет 15−18% активного населения страны, и это «колоссальная цифра». Более того, бывший министр тогда заявил, что дальше ситуация будет только хуже — «когда цикл полевых работ закончится, когда у нас еще и сезонная безработица добавится».

Накануне власти Украины объявили о введении полного локдауна в стране с 8 по 24 января.