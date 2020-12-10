Москва, , 12:36 — REGNUM Национальная валюта 9 декабря подала первые признаки коррекции. Падение рубля усилилось на фоне падения нефтяных котировок после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Кроме того, общей рост доллара США на вечерней сессии оказал негативное влияние на российскую валюту. В свою очередь 9 декабря ключевыми событиями стали новости по Brexit.

Инвесторы ожидали прогресса от встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен.

Они договорились подождать до конца выходных (до 14 декабря) для принятия решения о будущем торговых переговоров.

При этом представитель ЕС заявила, что позиции сторон по торговому соглашению остаются далекими друг от друга. На этом фоне рубль меньше всего снизился по отношению к евро.

В целом валютная пара доллар/рубль имеет потенциал продолжить коррекцию уже сегодня. Не исключено, что основные продажи национальной валюты стартуют с началом американской торговой сессии.

Однако чтобы сценарий подтвердился, необходимо, чтобы котировки обновили локальный пик — 74,05. После этого станет актуален целевой диапазон — 74,50 — 75 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сохраняет шансы на укрепление против доллара до 72−73