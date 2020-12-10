Чита, , 12:35 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 10 декабря 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 055 таких граждан (-235 за две последних суток), уровень безработицы в регионе снизился до 5,7%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 61 227 забайкальца, из них безработными признаны 50 777 человек.

За последние сутки безработными признаны 14 человек. Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 320 человек обратились в госструктуры в связи с закрытием своих ИП.

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