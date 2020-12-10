Москва, , 12:34 — REGNUM Граждане РФ, работающие в «тени», не видят смысла в легализации своей деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Так он прокомментировал новость о том, что Счетная палата РФ предложила индексировать планку доходов самозанятых, а также ввести специальный коэффициент-дефлятор, который позволил бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых.

«Это выглядит настораживающе. Потому что когда у нас с вами происходит спад, надо думать не о том, как больше собрать разных налогов, а о том, как помогать людям, которые оказались в сложных условиях. А мы этого не наблюдаем. У нас раз в неделю проскакивают различные инициативы — как бы придумать какой-нибудь новый налог и как попытаться зарегулировать и снять с человека, — сказал Солодков. — У граждан РФ нет смысла пользоваться новым режимом. Пенсионная реформа вылилась в продление пенсионного возраста. Государство не обеспечивает гражданам накопления средств. И люди вынуждены этим заниматься сами. А если сами, то возникает вопрос — а на кой черт им эти все налоги?»

В таких условиях, как полагает эксперт, граждане считают, что в «тени» им будет удобнее и комфортнее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сомнение в эффективном выводе граждан из «тени» высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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