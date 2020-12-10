Париж, , 12:29 — REGNUM Компании Google и Amazon поплатились за нарушение правил, касающихся конфиденциальности данных пользователей, действующих в Европейском союзе. Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) оштрафовала их в общей сложности на €135 млн. Об этом сообщается 10 декабря на сайте регулятора.

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Так, Amazon должна будет выплатить штраф в размере €35 млн, Google заплатит €100 млн.

Такие наказание наложено на крупные технологические компании за несоблюдение законодательства по рекламным файлам cookie. Как показали несколько проверок, проведённых CNIL в период с 12 декабря 2019 года по 19 мая 2020 года в отношении веб-сайта amazon.fr, после того, как пользователь заходил на этот инфтернет-ресурс, файлы cookie автоматически отправлялись в его компьютер без предварительного согласия на то самого пользователя и без предоставления соответствующей информации. Некоторые из этих файлов cookie преследовали рекламную цель, отмечается в релизе.

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Аналогичные причины стали поводом для штрафа в отношении компании Google.

Напомним, в соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR), введённым в 2018 году, это является нарушением правил о конфиденциальности и отслеживании данных пользователей. Теперь корпорации должны в течение трех месяцев изменить свои правила в отношении cookie, иначе их дополнительно будут штрафовать на €100 тыс. в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз намерен потребовать от технологических гигантов, таких как Facebook и Amazon, взять на себя большую ответственность за контроль над контентом в интернете. В противном случае им могут грозить штрафы в размере до 6% от их оборота. Такие требования содержатся в законопроекте о цифровых услугах ЕС, который будет опубликован на следующей неделе.