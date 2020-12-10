Москва, , 12:24 — REGNUM В условиях падения доходности безопасных форм вложения средств, рисков обесценивания сбережений и возросших инфляционных ожиданий, российские граждане стремятся найти дополнительные каналы вложения денег. Поэтому инициатива ЦБ РФ — важная мера по защите прав потребителей финансовых услуг, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Те, чье финансовое положение относительно устойчиво, ушли в ипотеку, тем более, что ажиотаж вокруг этого направления инвестирования активно подогревался всеми заинтересованными структурами. Для большей же части населения реальной альтернативой стали чисто финансовые формы увеличения дохода.

Банком России отмечались риски, связанные с массовым притоком на фондовые рынки физических лиц и участием значительной части клиентов банков в финансовых операциях, требующих определенного минимума экономической грамотности.

Однако, понимая объективный характер процесса, поиска гражданами РФ более доходного вложения средств, нежели традиционный банковский депозит, Банк России, посредством введения паспортов финансовых инструментов, стремится помочь гражданам сориентироваться в новых сегментах финансового рынка.

Предоставление информации по предлагаемым продуктам банками не приведет к существенным сложностям в деятельности самих кредитных учреждений, так как процедура документального информирования по традиционным видам банковских услуг уже существует в банках.

Важно то, что новые предписания мегарегулятора распространяются на все финансовые организации. Тем самым создается единое поле информирования и зашиты населения.

Практика агрессивного навязывания клиентам банков дополнительных услуг и финансовых инструментов хоть и не носит массового характера, но часто встречается в форме настойчивого убеждения.

Предоставленное в документарной форме предложение позволит клиенту внимательно ознакомиться с материалом. Наличие на руках характеристик финансового инструмента не только поможет в принятии более взвешенного решения, но и будет способствовать повышению общей финансовой грамотности населения.

Добросовестные кредитные учреждения, в той или иной форме, уже предоставляют клиентам информацию о предлагаемых финансовых продуктах: в большинстве случаев — это устная консультация ответственного работника с предоставлением образца соглашения.

Формулировка же единых принципов и унификация форм ключевых информационных документов не только повысит прозрачность предлагаемых банком финансовых инструментов для клиентов, но и упростит работу самих кредитных учреждений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ намерен ужесточить продажу банками небанковских продуктов и услуг. Предполагается внедрение «паспортов» финансовых продуктов или ключевых информационных документов.

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