Москва, , 12:14 — REGNUM С января по октябрь 2020 года объём экспорта водки из России в денежном выражении снизился на 8,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив $113,8 млн. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы.

За указанный период поставки водки в натуральном выражении составили 1 млрд 761 млн 468,6 тыс. декалитров, это на 2,1% меньше, чем в 2019 году.

Также сообщается, что объём экспорта водки из России в денежном выражении вырос на 17,6% по сравнению с показателем за сентябрь и составил $14,1 млн, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы, пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на экспорте винодельческой продукции из России. Этот показатель за первое полугодие 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,8%.

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