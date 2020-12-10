Москва, , 12:06 — REGNUM Граждане РФ, занятые в «теневом» бизнесе, не понимают, какие выгоды им сулит выход из «тени». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал новость о том, что Счетная палата РФ предложила ввести дополнительные стимулы для неформальных предпринимателей, которые пользуются введённым в России налоговым режимом для самозанятых.

«Всё зависит от масштабов бизнеса этих самых самозанятых. Если у человека есть какая-то легальная сторона бизнеса, то, наверное, для него будет лучше принять предложения правительства и согласиться на то, чтобы выйти из «тени» и заплатить какие-то налоги и стать субъектом предпринимательской деятельности, — сказал Зубец. — Но у нас масса людей, которым нет смысла выходить из «тени». И которые из этой «тени» не вышли и выходить не будут. И поэтому когда правительство предлагает какие-то всё более и более привлекательные инструменты для того, чтобы заставить людей заплатить налоги, то у них возникает вопрос: «А зачем?». Что такого они получат, если выйдут из «тени»?»

И поэтому, как полагает Зубец, прежние попытки вытащить людей из «тени» закончились почти ничем и дальнейшие попытки будут неэффективными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чтобы легализовать больше теневых доходов в 2021 году, Счетная палата РФ предложила дополнительно стимулировать налогоплательщиков, например индексировать планку доходов самозанятых.

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