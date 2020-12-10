Брюссель, , 12:05 — REGNUM Европейский союз намерен потребовать от технологических гигантов, таких как Facebook и Amazon, взять на себя большую ответственность за контроль над контентом в интернете. В противном случае им могут грозить штрафы в размере до 6% от их оборота. Такие требования содержатся в законопроекте о цифровых услугах ЕС, который будет опубликован на следующей неделе, сообщает газета Financial Times.

Так, крупные технологические компании должны будут проверять сторонних поставщиков и предоставлять властям ЕС информацию о том, как они делают для борьбы с незаконным контентом.

«Очень крупные платформы теперь играют системную роль в усилении и формировании информационных потоков в интернете и для большинства граждан ЕС», — говорится в проекте документа.

Поэтому сейчас «самое время положить конец способности технологических гигантов играть на цифровой экономике в своих собственных интересах».

Издание отмечает, что законопроект станет первым полномасштабным документом ЕС в сфере регулирования интернета за последние два десятилетия.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планах принять в Евросоюзе новые меры, направленные на соблюдение крупными американскими компаниями, такими как Google, Amazon и Facebook, антимонопольного законодательства, в июле 2020 года заявляла заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер. Она подчеркнула, что работа названных корпораций в ЕС должна регулироваться более жёстко. В ЕС также хотят гарантировать полную выплату такими компаниями налогов.

Напомним, ранее Антимонопольный подкомитет Конгресса США сделал выводы о том, что влияние четырёх крупнейших ИТ-компаний Соединённых Штатов — Amazon, Apple, Facebook и Google — на сегодняшний день настолько возросло, что представляет угрозу честным рыночным отношениям. Демократы Палаты представителей США заявили, что технологические гиганты обладают монопольной властью, которая даёт им несправедливые рыночные преимущества, и предложили радикальные изменения. По их мнению, все четыре компании — это монополии, которые нуждаются в более жёстком регулировании.