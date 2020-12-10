Бразилиа, , 11:52 — REGNUM Boeing 737 MAX совершил коммерческий рейс спустя полтора года после прекращения полётов. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что лайнер, принадлежащий бразильской авиакомпании Gol, выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри.

По данным издания, авиакомпания расконсервирует все семь принадлежащих ей Boeing 737 MAX для использования на внутренних маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, эксплуатация самолётов Boeing-737 MАX во всём мире была приостановлена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло почти 400 человек. В середине ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию авиалайнеры Boeing 737 MAX.

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