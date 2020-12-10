Обнинск, Калужская область, 10 декабря 2020, 12:34 — REGNUM Наград международного конкурса проектов улучшений «Трансформация», прошедшего онлайн в рамках недели производительности IPWeek2020 и всероссийского межотраслевого конкурса научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики» удостоен проект по оптимизации производственных процессов Обвинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Жюри конкурса были представлены результаты комплексной работы, реализованной с помощью lean-технологий на керамическом направлении предприятия из Обнинска. Задача — повышение эффективности участка входного контроля комплектующих. В результате реализации проекта были исключены логистические издержки, разработано и изготовлено дополнительное оборудование, сформировано единое пространство для проведения контроля комплектующих, проведена автоматизация процессов и осуществлен перевод документов в электронную форму. Итогом работы стало сокращение в 2,5 раза используемых площадей и времени полного цикла входного контроля. Также был полностью исключен брак по причине некачественных комплектующих на окончательном этапе сборки керамических изделий.
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