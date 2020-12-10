Москва, , 11:42 — REGNUM Российские компании нередко не решаются выходить на зарубежные рынки из-за отсутствия опыта и знаний об особенностях совершения экспортных операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что российские производители должны получать поддержку на всех этапах экспорта.

Как пояснила экономист, вопросы, связанные с таможенным оформлением, валютным контролем, не только требуют отвлечения ресурсов на обучение персонала или расширение штата сотрудников, но и создают дополнительные риски из-за возможных нарушений законодательства.

«Например, при экспорте в страны ЕАЭС могут возникнуть сложности с подтверждением нулевой ставки НДС, поскольку от компании-покупателя требуется получить заявление об уплате косвенных налогов с отметкой налоговых органов, — сказала Прикладова. — Другой пример, когда за невыполнение обязанности по получению экспортной выручки российская компания может быть оштрафована на 3−10% невозвращённой суммы (если контракт и оплата в российских рублях) или на 5−30% (если контракт в иностранной валюте). Возможно, именно это и отталкивает российские компании от развития международного направления деятельности».

По словам экономиста, промышленным предприятиям, решившим выйти на внешние рынки, требуется увеличивать объёмы выпуска продукции для покрытия спроса не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках.

«Однако высокие процентные ставки кредитов, излишние требования банков к заёмщикам сдерживают обновление и расширение производственной базы, — пояснила Прикладова. — Кроме того, колебания валютных курсов создают дополнительные риски для многих предприятий, и это является сдерживающим фактором для развития бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что поддержка особенно важна для преодоления барьеров, которые существуют за рубежом.

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