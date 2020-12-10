Уфа, , 11:35 — REGNUM Около 920 млн рублей потребуется для создания инфраструктуры геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» в Башкирии. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на заседании Попечительского совета по геопаркам республики.

По его словам, руководство Башкирии предлагает закрепить термин «резидент геопарка» для хозяйствующих субъектов. Его можно будет использовать, в том числе, и как маркетинговый ход, поскольку без поддержки и предоставления льгот в настоящее время сложно привлечь предпринимателей к реализации проектов в данной сфере.

Сообщается, что Минэкономразвития предлагает субсидировать бизнес в случае строительства быстровозводимых конструкций, экомаркетов, объектов питания по стандарту национальной кухни, а также при развитии кемпингов и глэмпингов, установке арт-объектов. При этом размер субсидий будет составлять от одного млн рублей до трех млн рублей.

Отмечается, что в геопарке «Янган-Тау» уже определены три основных объекта капитального строительства, возведение которых планируется закончить в 2022 году: это этнографический комплекс «Караван-сарай», музей геологии «Золотой гвоздь», а также музейный парк имени Салавата Юлаева. В настоящий момент рассматривается вопрос обновления инженерной инфраструктуры набережной реки Усолки в селе Красноусольский Гафурийского района.

Муратов подчеркнул, что общий объем затрат на создание инфраструктуры этих двух геопарков составят порядка 920 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минэкономразвития республики подготовить подробную дорожную карту по развитию геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» с привлечением научного сообщества, туризма, экспертов и малого бизнеса.

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