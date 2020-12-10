Брянск, , 11:44 — REGNUM Бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона. Бюджет будет социальным и дефицитным.

Доходы региона в 2021 году составят 72 млрд рублей, расходы — 73,1 млрд рублей. Наибольшие расходы направят на реализацию мероприятий шести государственных программ: развитие образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства, социальную и демографическую политику.

На 2022 год доходы запланированы в размере 70,2 млрд рублей, объём расходов составит 71,3 млрд рублей. В 2023 году — 69,8 млрд рублей и 70,9 млрд рублей соответственно.