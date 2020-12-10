Джакарта, , 11:29 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 500 млн долларов США для поддержки усилий правительства Индонезии по расширению доступа к финансовым услугам для малых и средних предприятий, сообщает Antara.

«Финансовая доступность играет важную роль в восстановлении Индонезии после пандемии. Более равный и эффективный доступ к финансовым продуктам и услугам может смягчить экономические и социальные последствия пандемии», — говорится в заявлении Азиатского банка развития.

Инновационная программа содействия финансовой доступности поможет правительствам лучше контролировать доступ к финансовым услугам, улучшить платежную инфраструктуру и укрепить нормативно-правовую базу для цифровых финансовых услуг.

Согласно национальному исследованию финансовой доступности, процент взрослого населения в Индонезии, имеющего банковские счета, увеличился с 35% в 2016 году до 56% в 2018 году. Несмотря на достигнутый прогресс, Индонезия по-прежнему отстает от соседних стран, таких как Малайзия и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии выступила на открытии 13-го Балийского демократического форума.

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