Москва, , 11:28 — REGNUM В России подорожали три модели французской марки Peugeot. Об этом 10 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, в декабре было зафиксировано подорожание седана 408 и дорестайлинговых моделей кроссоверов 3008 и 5008. Они стали дороже на 30 — 70 тыс. рублей или на 2,2 — 3,6% по сравнению с прежней стоимостью.

Повышение цен не коснулось только трёх новых моделей французской компании — Peugeot 2008, 3008 и 5008.

Новая цена на кроссовер Peugeot 3008 теперь составляет от 2 009 000 до 2 509 000 рублей. Седан 408 теперь продается за 1 199 000 — 1 399 000 рублей. А Peugeot 5008 стоит от 2 329 000 до 2 729 000 рублей.

Напомним, последний раз подорожание моделей Peugeot в России было зафиксировано в сентябре 2020 года. Тогда модели французской марки подорожали на 20 — 30 тысяч рублей. А в октябре 2020 года Peugeot поднял цены на кроссовер 5008. Модель подорожала на 10 тыс. рублей.

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