Москва, , 11:17 — REGNUM В России гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, могут начать оказывать социальную поддержку в рамках социального контракта. С предложением разрешить садоводам и огородникам заключать социальный контракт на переобучение выступило Министерство труда и социального развития РФ. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В пояснительной записке отмечено, что на сегодняшний день прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования является самостоятельным мероприятием оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта. Поэтому предлагается дать возможность получать дополнительное образование при реализации других мероприятий соцконтракта. Так, владельцы подсобных хозяйств тоже смогут заключать соцконтракт на переобучение, что «с большей вероятностью позволит гражданам реализовать свой трудовой потенциал и выйти из трудной жизненной ситуации».

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Напомним, социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй. По этому соглашению соцзащита оказывает помощь, в том числе социальные услуги, денежные выплаты, предоставляет необходимые товары.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на август 2020 года, в 21 пилотном регионе России было заключено 58 тыс. социальных контрактов. В большинство субъектов РФ делали акцент на таком направлении, как выход из трудной жизненной ситуации. Однако в Минтруда заявили, что намерены сместить акценты в рамках мер поддержки малообеспеченных по социальным контрактам. Так, планируется расширять поддержку таких направлений социального контракта, как развитие подсобного хозяйства и индивидуальное предпринимательство.

Добавим, что в 2021 году планируется внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. На развитие социального контракта в течение трёх лет предполагается направить более 116 млрд рублей и заключить 1 млн соцконтрактов.

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