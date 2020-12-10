Стокгольм, , 11:12 — REGNUM Отказ от введения жесткого карантина в Швеции, несмотря на закрытие внешнего мира, не принесло «экономической выгоды». Об этом со ссылкой на заявления профессора экономики Ларса Калмфорса сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В своей критике шведских властей Калмфорс не одинок. Врач Каролинской больницы в Стокгольме Петр Новак, лечивший пациентов с COVID-19, также недоволен действиями Агентства общественного здравоохранения Швеции.

«Государственные органы выбрали совершенно иную стратегию, чем остальная Европа, и из-за этого мы сильно пострадали во время первой волны», — отметил Новак.

Журналисты подчеркивают, что долгое время в мире существовал некий оптимизм в отношении того, что стратегия Швеции по борьбе с пандемией защищает экономику и тем самым способствует укреплению здоровья и благополучия общества в более широком смысле.

Однако профессор Калмфорс с этим не согласен. Он больше не считает Швецию прагматичной страной, которой он когда-то ее видел, так как валовый внутренний продукт северной страны уже упал на 8,5%, а безработица к концу года ожидается на уровне 10%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции коронавирус выявлен у норок на 40 фермах