Калининград, , 11:02 — REGNUM В направлении немецкого пункта Мукран вышло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое предполагается задействовать для подачи труб при достраивании газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Это следует 10 декабря из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

При этом 9 декабря указанное судно снабжения находилось в территориальных водах России — около Балтийска.

В то же время судно-трубоукладчик «Академик Черский» продолжает находится у берегов Куршской косы и вместе с ним в Калининградской области находятся российское судно многоцелевого назначения «Финвал» и используемое для доставки труб с берега российское судно снабжения «Умка».

Также известно, что трубоукладочная баржа «Фортуна», которую также планируют использовать при достраивании «СП-2», вечером 9 декабря встала на стоянку в немецком порту Росток, а в настоящее время находится на в открытом море неподалеку от полуострова Цингст.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря стало известно, что Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть задействовано в достройке газопровода «СП-2», вернулось к берегам Калининградской области на рейд Куршской косы.