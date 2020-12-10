Москва, , 10:56 — REGNUM Заявлением об отсутствии связи между пандемией коронавируса и ростом цен на продукты президент РФ фактически призвал к смене социально-экономического курса, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Цены растут из-за либерализма в экономике. Фактически президент призвал правительство к смене социально-экономического курса», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, России нужна народная экономическая политика.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в ходе совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии связи роста цен на базовые продукты питания с пандемией. Он обвинил министров в попытке подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

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