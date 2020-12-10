Тамбов, , 10:53 — REGNUM Арбитраж Тамбовской области прекратил производство по многомиллионному иску ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод» и Минпромторгу России. Стороны подписали мировое соглашение, по которому задолженность в размере более 38 млн рублей завод обязался оплатить до 10 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» ранее обратилось с иском о взыскании задолженности по контракту на поставку газа за март-апрель 2020 года в размере 38 793 283,11 рубля.

Если свои обязательства госпредприятие не выполнит в оговорённые в мировом соглашении сроки, то истец может обратиться в арбитраж с заявлением о выдаче исполнительного листа в целях принудительного исполнения мирового соглашения.

Напомним, это не единственный иск поставщика газа к государственному заводу — градообразующему для города Котовска. В сентябре 2020 года суд удовлетворил один из многочисленных исков по долгам за газ, взыскав с ответчика 11,2 млн рублей. Если средств на оплату у ФКП не будет хватать, то платёж должен будет произвести Минпромторг РФ.