Уфа, , 11:16 — REGNUM 40 земельных участков в городах с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость определены в Башкирии. Об этом рассказал руководитель управления Росреестра по региону Петр Клец на тематической сессии «Цифровая экономика и инвестиции. Ожидания и реальность» на проходящей в Уфе Международной недели бизнеса — 2020, 9 декабря передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, участки определены в 11 городах, в которых зафиксирован высокий спрос на жилую невидимость. Они будут включены в сервис по поиску и покупке земли под строительство жилья «Земля для стройки», который сейчас создает Росреестр.

Клец подчеркнул, что в этих городах выделено 40 земельных участков площадью порядка 4,5 млн квадратных метров, на которых можно будет вести жилое строительство.

Информация будет доступна на интернет-сервисе «Земля для застройки», поэтому все заинтересованные лица смогут найти здесь нужный участок и в электронном виде воспользоваться правом оформления земли для жилого строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области подвели предварительные итоги года в строительной сфере