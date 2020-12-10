Вашингтон, , 10:35 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлена на продажу модель Mercedes-Benz 600 W100, первым владельцем которой был певец Элвис Пресли. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент стоимость авто составляет 167 тыс. долларов (около 12,25 млн рублей). Торги будут продолжаться до 18 декабря текущего года, поэтому стоимость лота может вырасти.

Элвис Пресли купил Mercedes-Benz 600 W100 в 1970 году за 15 500 долларов. Через несколько лет певец отдал авто своему другу Джимми Вельвету. После смерти Пресли машина была выставлена в музее певца. Через некоторое время машина была продана и побывала во владении ещё у нескольких человек.

Выставленный на торги автомобиль имеет пневмоподвеску, а под его капотом установлен 6,3-литровый мотор V8, который функционирует с четырёхскоростным «автоматом».

Ранее на онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на продажу тщательно отреставрированный Blazer K5 1972 года выпуска.

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