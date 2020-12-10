Москва, , 10:33 — REGNUM Нефть марки Brent смогла еще немного прибавить в цене на торгах 9 декабря, получив поддержку в основном на фоне оптимизма инвесторов, который, впрочем, угас под занавес дня, что отразилось на динамике индексов Уолл-стрит, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки, которые в моменте опускались в район $48,40 за баррель, финишировали немногим ниже уровня $49 за баррель.

Отчет минэнерго США в моменте заставил Brent подешеветь на 1%, отразив неожиданный рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на более чем на 15 млн баррелей.

Прирост оказался максимальным с апреля и разошелся с прогнозами, предполагавшими сокращение объемов на 1,4 млн баррелей. Более того, запасы бензина и дистиллятов увеличились на 4,2 млн и 5,2 млн баррелей соответственно.

Несмотря на откровенно негативную статистику, нефть нашла в себе силы восстановиться и даже смогла закрыться с символическим повышением, и все благодаря сохраняющимся надеждам на эффективность вакцинации, которая должна помочь экономике выйти из кризиса и тем самым подогреть рост мирового спроса на энергоносители.

Ранее на этой неделе к вакцинации приступила Британия, и участники рынка надеются, что остальные страны в скором времени последуют ее примеру. Первой на очереди может оказаться Америка, которая уже сегодня будет принимать решение о разрешении использования вакцины от Pfizer.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит торговаться без четко заданного вектора движения на фоне сохраняющейся неопределенности относительно стимулов в США и Брекзита.

Заседание ЕЦБ, которое состоится 10 декабря, может оказать своеобразную поддержку Brent как рисковому активу, если Центробанк даст комментарии «голубиного» характера», — полагает эксперт.

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