Москва, , 10:30 — REGNUM Спрос на ипотеку в России нельзя назвать ажиотажным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что спрос на ипотеку начал приобретать черты ажиотажного спроса.

«Я не назвал бы спрос на ипотеку ажиотажным, хотя в некоторых регионах он мог приобрести такие черты, — сказал Сиволапов. — Ответить на вопрос, когда высокий уровень спроса на ипотеку снизится, достаточно сложно. С одной стороны, соотношение суммы задолженности по ипотечным кредитам к ВВП остается меньше, чем во многих развитых странах. С другой стороны, возможно, нам не стоит догонять их по этому показателю, так как структура доходов и расходов населения в РФ сильно отличается от зарубежных государств. Общий объем задолженности по ипотечным кредитам растет и достиг 2 млрд рублей к концу октября 2020».

Как пояснил Сиволапов, основная возможная проблема заключается в том, что получатели ипотечных кредитов в случае уменьшения их доходов могут оказаться в сложной ситуации и не смогут их выплачивать.

«Кроме того, льготные условия ипотеки вводились в определенный момент для поддержания строительной отрасли в сложных условиях. И является ли льготная ипотека необходимой в дальнейшем, в первую очередь зависит от того, какую цель она преследует и насколько это цель приоритетна», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если ипотечный рынок в России будет и дальше расти опережающими темпами, а льготную ипотеку не отменят, то рынок перегреется и вслед за этим последуют неминуемый спад и провал.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ предостерегли от резкого сворачивания программы льготной ипотеки