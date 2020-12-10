Москва, , 10:27 — REGNUM Участники внутреннего валютного рынка 10 декабря могут занять выжидательные позиции из-за роста неопределенности на внешних рынках, которое тем не менее не приведет к ослаблению нацвалюты благодаря устойчивости возросших цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После открытия на 20 коп. ниже цены закрытия предыдущего дня на отметках в 73,65 руб. и 89,05 руб. Курсы доллара и евро проведут день в рамках границ колебаний вчерашнего дня — 73,20−74,05 руб. и 88,75−89,45 руб. соответственно.

Накануне глобальные инвесторы умерили свой оптимизм, усомнившись в том, что переговоры о принятии нового пакета стимулов в Конгрессе США увенчаются успехом в ближайшие дни. Накануне законодатели продлили финансирование правительства на неделю до 18 декабря, что создает предпосылки для продолжения переговоров.

Несмотря на заявления о том, что соглашение о расширении госрасходов готово на 90%, а также единую позицию республиканцев и администрации Трампа в отношении их величины, которая возросла с $908 до $916 млрд, есть риски, что демократы, ранее настаивавшие на $2,2 трлн и выше, с этим предложением все же не согласятся.

Также омрачили настроения рынка новости от компании Pfizer, которая сообщила о неоднозначном старте вакцинации в Великобритании, а также о пересмотре ее темпов в США из-за отсутствия сырьевой базы.

Дополнительный риск в себе заключают продолжающиеся переговоры Евросоюза и Великобритании по Brexit — состоявшийся ужин премьера Джонсона и главы Еврокомиссии фон дер Ляйен не смог устранить сохраняющиеся противоречия. В то же время заявленный дедлайн 12 декабря может быть вновь перенесен, окончательно разногласия должны быть урегулированы до конца года.

Для рубля, который технически в декабре сохраняет шансы на укрепление против доллара до 72−73 руб., и против евро до 88−89 руб., ослабление аппетитов к риску может создать определенные препятствия. В то же время цены на нефть марки Brent удерживаются на отметках немногим ниже $49, что не исключает повторной попытки достичь психологически значимый рубеж в $50 в ближайшие дни.

Из-за высокой цены барреля в рублях, выше заложенных в бюджете 2800 руб. попытки рубля уйти на более справедливые с фундаментальной точки зрения уровни продолжатся. Накануне резкий рост запасов сырой нефти в США сразу на 15,2 млн баррелей (столько же было в период первой волны COVID-19) по данным от минэнерго США никоим образом не повлиял на ситуацию на нефтяном рынке.

Сегодня в США будут опубликованы данные по потребительской инфляции и заявкам на получение пособий по безработице в 16:30 по мскк. В это же время начнет свое выступление глава ЕЦБ Кристин Лагард после того, как регулятор, как ожидается, увеличит объем программы выкупа активов.

Также в США управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на одобрение вакцин против COVID-19.

Последнее событие может стать потенциальным триггером для начала коррекции на фондовом рынке, что может повлиять и на обстановку на внутреннем валютном рынке», — считает эксперт.

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