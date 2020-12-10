Мелекесский район, , 10:37 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области реконструируют и модернизируют птицефабрику «Симбирск Бройлер». Именно здесь в начале 2021 года запустят птицеводческое производство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время на птицефабрике ведутся внутренние наладочные работы. Будут созданы порядка 100 новых рабочих мест, что крайне важно для всего района. Всего на птицефабрике реконструкцию проведут в 29 корпусах, три из которых уже готовы к засадке птиц. На первом этапе запланировали организовать производство 18 млн инкубационных яиц в год, на втором — увеличить показатели в два раза.

Всего на производстве имеется 79 птицеводческих корпусов и 35 из них не оборудованы. Пока произведено подключение к электрическим сетям, обеспечено водо‑ и газоснабжение, создано 35 рабочих мест. По словам директора птицефабрики Сергея Тимошенко, в январе 2021 года будут проходить посадка первого стада. Сейчас подготавливаются два следующих корпуса. В дальнейшем планируется запускать в работу по три птицеводческих помещения каждые два месяца.

ИА REGNUM напоминает, Россия временно приостанавливает ввоз продукции птицеводства из Польши в связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом в этой стране. Запрет распространяется на поставки живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащих в своём составе продукты переработки птицы.

Читайте также: Россельхознадзор запретил ввоз продукции птицеводства из Польши