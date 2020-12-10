Москва, , 10:28 — REGNUM Госдума на некоторое время продлевает льготы по энерготарифу для Дальнего Востока, и хотя нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, предложенный правительством РФ, автор отклоненной альтернативной инициативы депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов считает поддержанный вариант приемлемым. Именно он последние годы лоббировал тему сохранения выравнивания тарифов. По мнению парламентария, без этого электричество в ДФО стало бы настолько дорогим, что весь бизнес мог бы сразу закрыться.

Читайте также: Субсидирование энерготарифов в ДФО необходимо продлить на 10 лет: мнение

«В 2019 году продление льготы приняли в последний момент, в этом подошли более ответственно. В итоге депутатам на выбор предлагалось два сходных законопроекта: мой и правительственный.

Я предлагал продлить нынешние меры на 10 лет, чтобы бизнес мог уверенно развиваться и смотреть в будущее.

У правительства — похожее, но всё же несколько иное предложение. Оно планирует плавный выход из режима выравнивания, объясняя это тем, что цены на электричество на Дальнем Востоке на уровне остальной России слишком дорого обходятся для ВВП.

В итоге депутаты приняли вариант правительства. Тем не менее в ближайшие годы ситуация всё равно останется приемлемой, а вот что будет после 2028 — это уже отдельный сложный вопрос. Но до этого времени нам обещают развитие энергосистемы. Что ж, посмотрим», — написал в ФБ Федот Тумусов, добавив, что пока угроза от Дальнего Востока отведена.

Читайте также: Госдума меняет тарифы на электроэнергию для Дальнего Востока

Как сообщало ИА REGNUM, только при субсидировании энерготарифов можно сохранить в ДФО тарифы на уровне остальной России. Это даст возможность, что уже подтвердилось на практике, сэкономленные деньги направлять на социальные расходы, считает Тумусов.

Госдума 9 декабря в первом чтении приняла законопроект, оптимизирующий цену электроэнергии для граждан. Продлевается до 1 января 2028 года период регулирования надбавок к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии (мощности) для достижения на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).