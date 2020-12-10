Самара, , 10:21 — REGNUM Завод по производству проволоки малых диаметров для бронирования кабелей планируют открыть в Самарской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона. Компания «Русвол» имеет большой опыт продаж такой проволоки. И хотя эта продукция пользуется большим спросом у заводов, выпускающих кабель, производство этой проволоки в России пока организовано не было.

Сообщается, что кабель, который бронирован оплёткой из стальной оцинкованной проволоки, защищен от грызунов, устойчив к скручиванию и растягиванию, а также обладает рядом других преимуществ.

По словам инвестора, организация планирует направить на реализацию проекта 101 млн рублей, включая 53 миллиона рублей собственных средств инвесторов. Планируется, что реализация данного проекта принесет бюджету области в ближайшие пяти лет порядка 39,5 млн рублей налогов. Предполагается, что объем выручки предприятия увеличится на 291 млн рублей. При этом будут созданы 37 новых рабочих мест.

Отмечается, что на совещании было принято решение одобрить заявку о льготном кредитовании предприятия для реализации данного проекта.

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