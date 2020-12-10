Берлин, , 10:11 — REGNUM Китайская компания Dongfeng Sokon начала продажи машин молодого стартапа Seres в автосалонах INDIMO Automotive GmbH в Германии. Об этом сообщается на сайте AutoWeek.

В автоцентрах INDIMO Automotive GmbH планируют реализовывать до 1,5 тыс. машин стартапа Seres в год.

Компания была основана в 2016 году в Силиконовой долине. Там она возникла под названием SF Motors, однако позже фирма была переименована в Seres.

Эта компания имеет в собственности бывшее предприятие AM General в американском штате Индиана. На этом заводе ранее собирались Hummer и Mercedes-Benz R-Class. Ещё одним интересным фактом является то, что в свое время в качестве директора по стратегии в SF Motors/Seres работал Мартин Эберхард, который является соучредителем компании Tesla.

На данный момент в дилерских центрах Германии появились первые три экземпляра Seres 3. Информации о новых моделях пока очень мало. Новинка является европейским вариантом модели Dongfeng Fengon E3.

Длина авто равна 4,39 м, а колёсная база составляет 2,66 м. Электромобиль будет оснащён 163-сильным (300 Нм) мотором, который будет установлен на передней оси. Питаться силовой агрегат будет от аккумулятора ёмкостью 52,6 кВт-ч. Запас хода модели равен 405 км (по стандарту NEDC).

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Крис Брайант заявил, что быстрый рост стоимости активов производителей электромобилей может свидетельствовать о формировании экономического пузыря на авторынке.

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