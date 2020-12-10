Самара, , 10:09 — REGNUM Итоги самого масштабного бизнес-акселератора 2020 года подвели в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре прошел финал программы ускоренного развития для представителей малого и среднего бизнеса — Школы трекеров и акселератора Innovate Samara.

Сообщается, что 60 бизнесменов в рамках акселератора получили новую профессию бизнес-наставников.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, такой масштабный акселерационный проект реализуется в области впервые. В нем приняли участие 160 предпринимателей и многие из них уже достигли серьезных результатов. Так, порядка 80 выпускников акселератора зафиксировали рост бизнес-показателей на 50−75%, а примерно 20 бизнесменов смогли увеличить эти показатели более, чем на 100%.

В финал программы вышли 16 проектов, среди которых туристические туры «Ульянкины прогулки», производство ореховой пасты, автоматизированная платформа для заказов услуг погрузки/разгрузки «Эворкс», дизайнерские аксессуары из велосипедных шин — «Мастерская дизайнерской переработки «Вновь», семейная клиника «Клиника Эль», строительство эко-посёлка на острове Соляный на реке Волга в г. Самара Sosna Village и другие.

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