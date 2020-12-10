Пермь, , 09:57 — REGNUM В Пермском крае три муниципальных образования досрочно выполнили план по расселению аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лидером по темпам расселения назван город Кизел. В рамках этапа 2020 года планировалось расселить 463,7 квадратных метров жилья (27 человек). В ноябре расселено 613 квадратных метров. Благоустроенные квартиры получил 31 человек. За год до конца этапа план перевыполнен на 34%.

В Чернушинском городском округе план выполнен на 104%. Расселено 741,8 квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили 80 человек. Стоит отметить, что согласно плану, должны были на первом этапе расселить 715,5 квадратных метров, где проживали 74 человека.

В Куединском муниципальном районе план первого этап выполнен на 100%. Из трех аварийных домов общей площадью 273,6 квадратных метров расселены 12 человек.

Ожидается, что план по расселению аварийного жилья до конца года досрочно выполнят Кунгур и Пермский муниципальный район.

Стоит отметить, в Прикамье на конец ноября этап 2020 года (завершается 31 декабря 2021 года) исполнен на 48%, расселено более 20 тыс. квадратных метров. Участниками являются 33 муниципальных образования.

Читайте ранее в этом сюжете: План по ликвидации аварийного жилья в Прикамье выполнен на 82%