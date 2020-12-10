Манила, , 09:40 — REGNUM В 2020 году снижение экономической активности в развивающихся странах Азии ожидается на уровне 0,4%. Такие улучшенные прогнозы опубликованы в отчёте Азиатского банка развития (АБР). Ранее в сентябрьском отчёте АБР оценивал спад этого показателя по итогам текущего года на уровне 0,7%.

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«Тем не менее, регион движется к восстановлению от последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), и в 2021 году ожидается рост на 6,8%», — сообщается в документе.

Отмечается, что прогноз на 2021 год остаётся неизменным, и перспективы в регионе разные: в одних странах будет наблюдаться рост, в других — снижение.

«Перспективы развивающихся государств Азии улучшаются, — прокомментировал главный экономист банка Ясуюки Савада. — В частности, повышены прогнозы роста для Китайской Народной Республики и Индии — двух крупнейших экономик региона».

Так, прогноз роста экономики для Индии был увеличен до — 0,8% в 2020 финансовом году против — 0,9% в сентябре. Прогноз на 2021 год сохраняется на уровне 8%. Рост экономики Китая в 2020 году эксперты АБР ожидают на уровне 2,1% вместо 1,8%, озвученных ранее.

Ожидается, что в 2020 году уровень инфляция для государств региона немного снизится и составит 2,8% против 2,9%, прогнозируемых в сентябре. В докладе отмечается, что это связано с низкими ценами на нефть и снижением спроса. В 2021 году, по данным АБР, инфляция составит 1,9% вместо 2,3% заявленных ранее. Цены на нефть сохраняются на уровне $42,5 за баррель в 2020 году и, как ожидается, вырастут до $50 в 2021 году, говорится в отчёте.

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