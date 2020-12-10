Самара, , 09:45 — REGNUM Правительство Самарской области и ООО «Газпром трансгаз Самара» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» (НОЦ). Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соглашение призвано способствовать эффективной работе при организации исследований, а также создания новых конкурентоспособных технологий для развития приоритетных отраслей экономики и науки. Предполагается совместно создавать новые виды топлива, которые повышают повышающих экологическую безопасность, экономичность и надежность двигателей.

По словам заместителя председателя правительства Самарской области, ответственного секретаря наблюдательного совета НОЦ Александра Фетисова, так, в рамках сотрудничества можно будет находить новые прорывные решения в области альтернативной энергетики: это может стать основой для формирования передовых проектов, реализуемых НОЦ. При этом очень актуальна сейчас водородная тематика, в том числе и потому, что был создан сквозной консорциум по развитию водородных технологий «Технологическая водородная долина».

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