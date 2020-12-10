Москва, , 09:38 — REGNUM По итогам 2020 года будет зафиксировано снижение добычи нефти до 514 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия 24».

«По нефти снижение [добычи от уровня] 2019 года примерно на 8% — до 514 млн тонн, по газу — около 700 млрд куб. м, от 4% до 6% снижение. По углю — 401 млн [тонн], снижение — около 9%», — сказал Шульгинов.

Он также заявил о снижении энергопотребления в стране: «Сразу скажу по потреблению электроэнергии: снижение будет <…> в целом по России где-то [на] 2,7%».