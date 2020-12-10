Томск, , 09:35 — REGNUM Программу развития газоснабжения и газификации Томской области на 2021−2025 годы подписали губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в правительстве Томской области.

Планируется завершение строительства ряда объектов для автономной газификации населённых пунктов, удалённых от магистральных газопроводов. В итоге газ должен появиться в селе Вороновка Шегарского района и административных центрах Бакчарского, Кожевниковского, Тегульдетского и Чаинского районов.

Также будут созданы условия для газификации населённых пунктов Асиновского района, увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых потребителей в Томском районе и городе Томске.

Добавим, в настоящее время в регионе действует программа газификации на 2016−2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, подписана программа развития газоснабжения и газификации Республики Алтай в 2021—2025 годах.

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