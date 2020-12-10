Москва, , 09:30 — REGNUM В России кредитными каникулами в пандемию коронавируса воспользовались 7% граждан, среди людей 35−44 лет — 8%, с зарплатой от 80 тыс. руб. — 9%, приводит 10 декабря данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Те же категории граждан хотели бы получить отсрочку по кредитам, но не подходят под условия кредитных каникул — 14% и 13% соответственно. Среди них больше всего согласных на «черную» зарплату — 56%.

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Среди тех, кто уже воспользовался или планирует воспользоваться кредитными каникулами, согласны на «черную» зарплату 52%. Среди, имеющих займы граждан, но не заинтересованные в кредитных каникулах, получать зарплату в конверте готовы 42%. не имеющих кредиты — 37%.

Опрос проведен 26 ноября — 1 декабря 2020 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 749 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы были аннулированы системно значимыми банками в России.

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