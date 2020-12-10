Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Власти США занимаются «пересмотром истории», обвиняя компанию Facebook в подавлении конкуренции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном этой компанией 10 декабря.

Днём ранее иски против Facebook подали генеральные прокуроры 48 штатов и Федеральная комиссия по торговле (ФТК) США. Они полагают, что компания нарушает антимонопольное законодательство. Она доминирует в секторе социальных сетей и различными способами сохраняет своё преимущество.

Комиссия считает также, что Facebook должна продать свои активы, в том числе социальную сеть Instagram и мессенджер WhatsApp.

В Facebook напомнили, что в 2012 и 2014 годах соответственно ФТК и Европейская комиссия одобрили сделки по покупке Instagram и WhatsApp, не считая их угрожающими конкуренции. Теперь же ФТК заявляет об ошибке и желании всё изменить.

«Помимо того, что это пересмотр истории, это просто неправильная работа антимонопольного законодательства», — подчеркнули в компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США подали в суд на компанию Facebook