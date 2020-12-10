Ташкент, 10 декабря 2020, 09:26 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разработает сценарий трансформации узбекистанских банков «Асака» и «Алокабанк», сообщили 10 декабря в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.
Вопрос обсуждался на встрече представителей Центробанка и министерства финансов республики с представителями ЕБРР. Собеседники обсудили развитие банковского сектора в Узбекистане.
Представители ЕБРР поддержали стратегию Центробанка республики, основанную на увеличении капитализации банков и расширение кредитования реального сектора экономики.
По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в области трансформации и приватизации банковского сектора Узбекистана.