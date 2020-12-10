Уфа, , 09:19 — REGNUM Трикотажную фабрику на 300 мест планируют построить в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соглашение между правительством региона и ООО «БС» было подписано во время проведения форума «Международная неделя бизнеса — 2020».

По словам директора предприятия Тимура Шавалеева, фабрику планируют разместить либо в особой экономической зоне «Алга», либо в Зауралье.

Отмечается, что ООО «БС» уже успешно инвестировало в предприятия легкой промышленности Узбекистана, которые наладили выпуск трикотажных изделий. В Башкирии же планируется запустить производство спецодежды, поскольку эта продукция имеет высокий спрос как в республике, так и в соседних промышленных регионах.

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