Чита, , 09:17 — REGNUM Забайкальский край в 2021-м году в первые будет принимать участие в реализации программы нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа — Западный Китай». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, речь идёт о первом транше в размере 928,7 миллиона рублей, который будет направлен на реконструкцию аэропорта в Чаре.

Всего на строительство аэропортового комплекса до 2022 года будет затрачено более 2 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета порядка 1,880 миллиона рублей. По проекту реконструкция будет проводиться в два этапа.

Первый предполагает ремонт взлетно-посадочной полосы, второй — строительство служебно-пассажирского здания. На время проведение работ авиасообщение прерываться не будет. Реконструкцию планируется завершить в 2022 году.

В рамках первого этапа подрядчик, с которым заключат госконтракт, реконструирует взлетно-посадочную полосу длиной 1800 метров и выполнит устройство рулежных дорожек, а также вспомогательные патрульные дороги, установит светосигнальное оборудование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аэропорт Чара расположен вблизи крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. Здание действующего аэропорта было построено почти 40 лет назад.