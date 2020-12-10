Москва, , 09:14 — REGNUM Власти Египта подтвердили, что заинтересованы в поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга России.

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Накануне в формате видео-конференц-связи прошла встреча сопредседателей совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Это глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и его коллега из Египта Невин Гамеа.

«Египетская сторона подтвердила интерес к российской вакцине «Спутник V», — говорится в сообщении.

Министры договорились, что Москва и Каир будут активнее взаимодействовать с точки зрения поставок вакцины и возможной локализации её производства в Египте.

Стороны также обсудили создание в районе Суэцкого канала Российской промышленной зоны (РПЗ) подготовку соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом и другие вопросы торгово-экономического взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что официальный Каир ценит готовность создателей вакцины «Спутник V» «предоставить её дружественным странам для защиты человечества от пандемии».

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