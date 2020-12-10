Хабаровск, , 09:19 — REGNUM В посёлке Хор Хабаровского края запустили новое производство по выпуску экологически чистой продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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ООО «Восточная торговая компания» будет выпускать топливные брикеты «пини-кей», одноразовую деревянную биопосуду и шпон.

Реализация новых проектов компании стала возможной благодаря займу от фонда развития промышленности края (ФРП). Всего от краевого и федерального фондов предприятие получило 47,2 млн рублей по ставке 1% на пять лет. Налоговые выплаты в краевой и местный бюджет составят около 90 млн рублей.

В год будут выпускать 10 тыс. тонн топливных брикетов, лущеного шпона — 14 тыс. кубометров.

«Пини-кей» — экологически чистый продукт, который используется для отопления жилых и нежилых помещений. Лущеный шпон — тонкий слой древесины, который затем станет сырьём для одноразовой деревянной посуды. На изготовление 4 тыс. тонн биопосуды планируется направлять 10 тыс. кубометров шпона», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания комплексного деревообрабатывающего предприятия в Хабаровском крае включает три этапа, работа ведётся в Советской Гавани и в районе им. Лазо. Завершением второго этапа стал запуск производства фанеры в посёлке Хор.

Создано более 300 рабочих мест.