Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM Власти Бурятии смягчили требования для заведений общественного питания на период новогодних праздников с 20 декабря по 10 января 2021 года. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно поправкам, в этот период кафе и ресторанам разрешено работать на час дольше — до 23 часов.

При этом проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб остаётся под запретом. Исключением стали лишь мероприятия, при которых возможно обеспечить рассадку не более 4 человек за одним столом.

Напомним, ранее в Хакасии приняли аналогичные послабления для предприятий общепита.

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