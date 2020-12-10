Москва, , 08:55 — REGNUM По итогам января — октября 2020 года количество перепроданных Toyota Camry в России выросло на 1,4% в годовом сравнении. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В общей сложности за отчётный период в РФ было перепродано 61 548 экземпляров Camry. Таким образом, это авто заняло первое место по перепродажам среди всех остальных японских автомобилей.

Второе место по продажам среди подержанных «японцев» занимает Toyota Corolla с результатом 40 508 перепроданных единиц. Здесь наблюдается снижение перепродаж на 3,3%. На третьем месте модель Toyota RAV4 (38 851 ед.; +22%).

Пятёрку лидеров в модельном рейтинге замыкают Mitsubishi Lancer (38 826 ед.; — 5%) и Nissan Qashqai (33 289 ед.; +13%).

Напомним, по итогам первых девяти месяцев нынешнего года в России на вторичном рынке было перепродано 1 112 000 легковых машин японских марок.

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