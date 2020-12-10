Оренбург, , 08:36 — REGNUM В Оренбургской области индексации зарплат чиновников в 2021 году не будет. Соответствующий законопроект уже внесен в областной парламент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания.

Планируется, что законопроект депутатский корпус рассмотрит 17 декабря сразу в двух чтениях. Комитетом по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти документ одобрен.

Напомним, 17 декабря Заксобрание должно принять во втором чтение проект бюджета региона на ближайшие три года. В первом чтении одобрены следующие параметры казны: доходная часть в 2021 году — 100 млрд 330 млн рублей, расходная — 110 млрд 358 млн рублей. Однако ко второму чтению законопроект претерпит изменения, в частности, благодаря федеральным финансовым вливаниям.

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